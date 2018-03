O 112 xestiona 140 pequenas incidencias na provincia durante o temporal

Intervención de Protección Civil de Caldas en Saiar © Protección Civil de Caldas de Reis Módulo roto polo temporal na praia de Canelas © Concello de Sanxenxo

O paso da borrasca 'Félix' fíxose notar durante toda a xornada do sábado e a madrugada deste domingo 11 de marzo.

O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia xestionou ata as 7:00 horas do domingo un total de 378 incidencias en toda Galicia, das cales 140 tiveron lugar na provincia de Pontevedra.

A maioría destes avisos producíronse a partir das 18:00 horas, debéndose principalmente a caía de árbores e ramas en calzadas ou por obxectos e restos varios na rede de estradas, aínda que tamén se recibiron alertas por algún derrubamento ou inundación.

Así, o 112 sitúa entre os municipios máis afectados aos de Pontevedra, Sanxenxo ou Vilanova de Arousa.

En todo caso a incidencia do temporal durante a madrugada foi menor da esperada, limitándose por exemplo as saídas dos Bombeiros de Pontevedra a unhas ramas caídas na zona da Xunqueira de Alba ou a varias árbores que se precipitaron sobre vías do rural.

Este tipo de incidencias son as que xestionaron tamén os efectivos de Emerxencias Sanxenxo, por unha árbore e dous sinais en Arra, o desprendemento de chapas da cuberta do mercado de Portonovo ou do centro de saúde de Baltar, ou a rotura dun módulo na praia de Canelas. Ademais o CEIP de Portonovo amenceu con persianas rotas e o de Nantes cun elemento do parque infantil caído.

Pola súa banda Protección Civil de Caldas colaborou durante a noite nunha saída polo incendio dunha cheminea en Saiar, que se saldou sen danos. Neste municipio, por precaución ante unha previsible crecida das canles dos ríos Umia e Bermaña, pechouse o paso nos paseos fluviais e tamén na zona das Palmeiras.

Por último, a Deputación de Pontevedra informou que os servizos do Consorcio Provincial Contra Incendios realizaron 13 saídas durante a noite para atender incidencias, a maioría na zona do Salnés debido a caída de árbores, ramas, valos e postes.