Marisol Bueno, premio Orde de Cabaleiros do Viño

Marisol Bueno © Ángel Marqués de Ávila Pazó de Señoráns © Ángel Marqués de Ávila

A Fundación creada en 1984 por "Wines from Spain" da Oficina Económica e Comercial da Embaixada de España, situada en Londres ,cada ano esta institución "pon en solfa" a dous novos personaxes, elixidos mediante votación secreta, recoñecendo e destacando o seu labor na promoción dos viños españois no Reino Unido.

Este ano o título de Caballero do Viño da Gran Orde de Cabaleiros do Viño ( GOCV), foi para a aragonesa de orixe e pontevedresa de adopción Marisol Bueno, ao considerar o xurado que esta muller contribuíu co seu labor desde a súa presidencia durante máis de 21 anos da Denominación de Orixe do Albariño e pola difusión da variedade albariño no mercado inglés, o segundo máis importante para o viño español na Unión Europea, que realiza a través de Pazo de Señoráns, do que é propietaria e fundadora.

Esta viticultora desde 1979, coñecida como a "Gran Dama do Albariño" dedicou todo o seu tempo e esforzo á adega Pazo de Señoráns, referencia de calidade e pioneira nos viños de vangarda das Rías Baixas.

Marisol Bueno Berrio-Ategortúa naceu en Zaragoza, de nai vasca. O seu pai, médico militar, estivo destinado en Pontevedra e alí acabou establecéndose a familia Bueno. Naquela cidade, a mesma que segundo reza o devandito "dá de beber a quen pasa", a propietaria desta adega galega tan emblemático no mundo do viño desta Comunidade fíxose galega de adopción.

Pazo de Señoráns é unha bellísima propiedade no municipio de Meis (Pontevedra), presidida por unha casa solariega do século XVI rodeada por oito hectáreas de viñedo. Trátase dun proxecto impulsado no seu día por Marisol Bueno e o seu marido, o prestixioso reumatólogo Javier Mareque Abada, que dedica a súa produción para elaborar os mellores brancos de uva albariño.

A traxectoria desta adega consolidouse en 1989 coa calidade e o carácter floral do seu Pazo de Señoráns. A partir da colleita de 1995 xurdiu Selección de Anada, un branco de gran expresión que constitúe desde entón unha gran achega á adega familiar.

CALIDADE E TRADICIÓN NOS SEUS VIÑOS

Nada na DO Rías Baixas nos anos 80, a adega ofrece albariños de calidade a partir dunha das máis nobres variedades españolas. Os métodos tradicionais e respectuosos co produto son os que definen a Pazo de Señoráns, conservando sempre as peculiaridades da uva na frescura dos seus viños. Feitos que foron recoñecidos pola crítica nacional e internacional, outorgando grandes cualificacións en certames de todo o mundo.

A uva albariño é unha das grandes brancas do mundo grazas á súa aromática media-alta e a súa gran estrutura e distínguese pola súa capacidade de envellecemento.

De feito, unha das primeiras probas irrefutables da lonxevidade de uva albariño o branco top, PAZO SEÑORÁNS SELECCIÓN DE ANADA, que se estreou coa colleita 1995. O viño saíu ao mercado con catorce meses de crianza en depósito de aceiro inoxidable cos seus leas, algo totalmente inaudito no seu momento.

30 MESES DE CRIANZA EN ACEIRO

Para elaborar o Selección de Anada elixiuse a viña máis singular da leira de Señoráns, coñecida como Os Bancales, pola zona de terrazas na que se atopa. Moi aireada, con baixa densidade de plantación e rendementos inferiores ao habitual na zona, quizais o máis característico é o chan, de granito puro e con pouca materia orgánica.

Na anada 1996 o tempo de crianza alongouse xa ata os vinte e sete meses e a partir de aí moveuse ao redor dos trinta meses (chegando mesmo ata trinta e oito na colleita 2001).

A anada en curso do Selección de Anada, no mercado desde o verán pasado, criouse algo máis de trinta meses en depósitos de aceiro inoxidable e un mínimo dun ano en botella antes de saír ao mercado. Ao final, o tempo total de envellecemento é equiparable ao de moitos grandes reservas doutras denominacións de orixe que tanta veneración espertan ultimamente entre os afeccionados. O viño, que aínda é un bebé, ofrece unha froita con moito relevo e certas notas almibaradas que co tempo irán evolucionando a toques confeitados, especiados, herbas secas e notas de hidrocarburo como ocorre a miúdo coa riesling, aínda que, a pesar de vellas lendas, está xa demostrado que non existe parentesco algún entre ambas as variedades. O Selección é un viño de carácter marcado e voluminoso no padal do que só se elaboran ao redor de doce mil-dezaoito mil botellas.