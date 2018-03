Activan a alerta laranxa por fortes ventos e temporal marítimo durante a fin de semana

A chegada da borrasca 'Félix' poñerá a Galicia e, en particular, á costa galega en situación de alerta por fortes ventos e temporal durante toda esta fin de semana. Espéranse ondas superiores a sete metros na comunidade, refachos de vento por encima de 100 quilómetros por hora e abundantes precipitacións.

A Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias do Ministerio do Interior, de acordo coas predicións da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) decretou a alerta para toda a Península, pero con especial incidencia no norte. A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior da Vicepresidencia da Xunta activou en Galicia a alerta laranxa por temporal costeiro e de vento a partir da noite deste venres.

A alerta levou á Xunta a instar á suspensión de todas as competicións deportivas ao aire libre na tarde do sábado na provincia de Pontevedra e recoméndase non bañarse nin practicar deportes acuáticos ou náuticos e aconséllase a suspensión das actividades pesqueiras e marisqueiras como medida preventiva naquelas zonas máis perigosas.

Todo o litoral galego está xa en alerta amarela, pero a coincidencia xeográfica deste fenómeno con outros por tormentas e choivas de nivel amarelo levou a subir a alerta a laranxa. Segundo a Xunta, espéranse inundacións puntuais en zonas de costa do litoral de Pontevedra.

A Axencia Estatal de Meteoroloxía espera nas primeiras horas deste sábado ventos do sur-suroeste con refachos que poden chegar aos 120 quilómetros por hora e que afectarán ás Rías Baixas e interior da provincia de Pontevedra.

Ademais, espérase o sábado pola tarde alerta amarela por choivas en toda a provincia de Pontevedra, con precipitacións acumuladas en 12 horas de 40 mililitros de auga por metro cadrado. O episodio prolongarase o domingo con acumulacións que poden alcanzar os 180 litros entre os dous días.

A chegada de 'Félix' levou ao Concello de Pontevedra a activar o dispositivo de emerxencia. Todos os servizos de emerxencia (Policía, Bombeiros e Protección Civil) están en situación de alerta, así como diversos servizos municipais técnicos e de apoio, as empresas concesionarias (do servizo de augas, xardíns e limpeza) e empresas colaboradoras co Concello para dispor de certa maquinaria pesada que poida resultar necesaria para algunha intervención.

Ademais, o Concello tamén acordou suspender todas as actividades deportivas ao aire libre na tarde/noite do sábado. Sobre a actividade do domingo tomarase unha decisión nas vindeiras horas, en función da evolución do fenómeno meteorolóxico.

Como ocorre en todas as alertas por temporal, as autoridades lembran a importancia de manterse afastado da liña de costa, isto é, diques, madrugadas, paseos marítimos e recomendan que se extremen as medidas de seguridade á hora de realizar calquera actividade no mar e que se revisen os cabos e amarres das embarcacións.

Os peiraos constitúen espazos de risco ante a alerta por fenómenos meteorolóxicos adversos, de modo que se deben evitar os percorridos polas instalacións portuarias en especial en zonas de especial perigo como, diques de abrigo ou escaleiras de acceso aos diques e peiraos. Tamén se deben evitar percorridos en vehículos preto dos peiraos e, na medida do posible, aparcar nos portos.

A Xunta recomenda tamén evitar os desprazamentos e, en todo caso, antes de coller o coche, consultar o estado das estradas.