Albóndegas de bonito do norte, ao estilo Pescamar

Albóndegas con salsa de tomate e especias © Pixabay Bonito do Norte en aceite de oliva Pescamar © Conservas Pescamar Bonito do Norte en aceite de oliva Pescamar © Conservas Pescamar

Chegamos a unha nova entrega de "A cociña gourmet en conserva" cunha receita para toda a familia: as albóndegas. Nesta ocasión, Conservas Pescamar proponnos unha elaboración con bonito do norte, a especie máis cotizada dentro da familia dos túnidos.

O bonito do norte é un peixe azul rico en graxa saudable. A esta calidade, hai que engadir os efectos beneficiosos para a saúde cardiovascular que Conservas Pescamar potencia co enlatado en aceite de oliva "xa que unen ás calidades positivas dos ácidos graxos poliinsaturados Omega 3, o feito de que achegan unha cantidade importante de ácido oleico procedente do aceite de cobertura", como nos lembra o FROM, o organismo do Ministerio de Agricultura e Pesca encargado de regular o mercado dos produtos do mar, en cuxa web se recolle esta receita.

Para preparar unhas deliciosas Albóndegas de Bonito do Norte en aceite de oliva Pescamar necesitamos os seguintes ingredientes:

- 4 latas de Bonito do Norte en aceite de oliva Pescamar

- 1 cebola

- 1 chorro de viño branco

- 2 dentes de allo

- 3 ovos

- Fariña

- Pan relado

- Aceite

Preparación:

Cocemos os ovos, deixámolos arrefriar e picámolos.

Nun bol, prepararemos a masa das albóndegas: mesturamos ben o Bonito do Norte en aceite de oliva Pescamar co viño branco, os ovos picados e o pan relado.

Dámoslle forma á mestura, redonda ou plana.

Pasamos as albóndegas pola fariña e fritímolas en aceite. Colocámolas sobre un papel absorbente para eliminar o exceso de graxa.

No mesmo aceite douramos ben a cebola picada á que agregaremos un chisco de fariña. Trituramos a cebola e pasámola a unha cazola de barro onde poñeremos tamén as albóndegas e un pouquiño do líquido da lata de Bonito do Norte en aceite de oliva Pescamar, deixándoo cocer todo a lume lento durante 15 minutos.

Outra opción, é servir as albóndegas sen salsa, en quente ou frías, acompañadas dunha ensalada.

Nuns días, os produtos do mar serán de novo protagonistas dunha nova receita de "A cociña gourmet en conserva" de Conservas Pescamar.