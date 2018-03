61 medidas para avanzar na igualdade entre mulleres e homes en Sanxenxo

Silvia Freire presenta o IV Plan de Igualdade de Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

O Concello de Sanxenxo empezou a aplicar este luns o seu IV Plan de Igualdade, un documento aprobado por unanimidade por todos os partidos políticos con representación no municipio que inclúe 61 medidas concretas para avanzar na consecución da igualdade real entre homes e mulleres no municipio.

As dúas primeiras accións foron este luns a presentación oficial do plan e un taller sobre igualdade para o persoal municipal "para que interiorice a igualdade entre homes e mulleres". A concelleira de Servizos Sociais e Igualdade, Silvia Freire, explicou que esta actividade formativa é o punto de partida porque é necesario que se trate dunha acción que vaia desde dentro do Concello cara a fóra, ao resto de veciños de Sanxenxo.

O plan está configurado ao redor de oito áreas de actuación e inclúe 61 medidas concretas, incluíndo os departamentos implicados, a temporalidade da aplicación e indicadores de avaliación.

Eses oito ámbitos de traballo son, segundo explicou Silvia Freire, transversalidade de xénero na administración local; participación social, seguridade cidadá e asociacionismo, educación, cultura e mocidade; formación, emprego e conciliación; violencia de xénero; turismo, deporte e medio ambiente; innovación e tecnoloxía; e saúde, benestar e voluntariado.

A concelleira lembrou que "a igualdade é un principio xurídico universal e así está recollido na Constitución Española, non artigo 14, que proclama o dereito á igualdade e á non discriminación por razón de sexo" e, baseándose neste principio, unha vez terminada a vixencia do III Plan de Igualdade de Sanxenxo, quíxose dar continuidade cunha cuarta edición. Antes de elaborar esa nova versión, avaliouse a anterior.

Entre os aspectos máis destacados do plan, a edil de Benestar inclúe que por primeira vez Sanxenxo deu oportunidade aos veciños, á oposición e ao persoal do Concello "para que dixeran cales son as achegas e ideas para plasmar nese plan". A realidade foi que, tras estar exposto ao público, non se realizou ningunha achega.

O plan aprobado está pensado a catro anos e concíbese coa misión de ser "un instrumento de acción política que fortaleza ese proceso de transformación social das relacións de xénero non noso concello". Segundo explicou a concelleira, "o que queremos conseguir é a igualdade real de homes e mulleres e que o sexo dunha persoa non condicione o que pode ou non pode facer".