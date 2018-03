Un encontro multisectorial visibilizará en Ponte Caldelas o problema da violencia de xénero

O mércores 7 terá lugar en Centro Cultural de Ponte Caldelas un acto sobre a violencia de xénero con motivo da celebración do Día da Muller. Este acto está organizado por 'Somos Ponte Caldelas' e as asociacións 'Mulleres rurais do Verdugo', 'Mulleres rurais de Xustáns' e 'Aires del Norte y Olé', e nel terá lugar a lectura dun manifesto relacionado co 8 de Marzo, así como un acto vinculado coa campaña 'Zapatos Vermellos' en condena contra o machismo e a violencia de xénero. Ademais, tras isto celebrarase un encontro interdisciplinar no que se exhibirá un traballo audiovisual realizado por integrantes da plataforma 'Somos Ponte Caldelas', que denuncia o silencio que sufriu a muller ao longo da historia.

O coloquio que terá lugar no acto estará aberto ao público e busca a participación dos cidadáns de maneira directa. Tamén contará con diferentes expertos no tema da violencia de xénero, como Paz Pérez Asorey, xefa da Unidade contra a Violencia sobre a Muller; Francisco Javier Quiroga Paredes, xefe do EMUME (Equipo de Muller-Menor) da Comandancia da Garda Civil; Francisco Javier Márquez, comandante do Posto da Garda Civil en Ponte Caldelas; Adriana Fontaíña, avogada do CIM da Lama; Galiza Aguete, psicóloga do CIM da Lama e os directores dalgúns centros educativos de Ponte Caldelas.

O concello convida os cidadáns a formar parte deste evento para buscar a visibilización do problema da violencia de xénero, pero tamén como ferramenta entre a administración e a cidadanía para mellorar o fluxo da información respecto a este problema tan actual. O obxectivo final do acto é sensibilizar á poboación para tentar acabar con esta lacra social.