Contra o machismo nos medios de comunicación

Un grupo de xornalistas pontevedresas deu lectura a un manifesto contra o machismo e a desigualdade nos medios de comunicación. Foi este sábado no Teatro Principal no peche do foro "As mulleres que opinan son perigosas", organizado por Diana López e Susana Pedreira.

O manifesto denuncia o machismo imperante neste sector, as opinións masculinizadas, o rumbo das informacións, a brecha salarial, o teito de cristal, a precariedade, a inseguridade laboral e o acoso sexual e laboral que sofren as xornalistas nos medios de comunicación.

Baixo o lema "As xornalistas paramos" animaron ás profesionais comunicadoras de todo o país a sumarse á folga do 8 de marzo.