Un coche leva tres días sufrindo as mareas vivas en Corbaceiras

Pleamar no peirao das Corbaceiras © PontevedraViva

Tamén este sábado, por terceiro día consecutivo, as mareas vivas subiron o nivel do mar máis do habitual alcanzando aos vehículos que estacionan habitualmente na rampla de Corbaceiras.

Nesta ocasión os propietarios dos coches parecían estar advertidos e eran conscientes do risco que asumían deixando alí os seus vehículos porque esta zona estaba hoxe despexada case por completo. Fóra dun Citroën Xantia que permanece aparcado no mesmo lugar desde hai varios días.

Cos seus catro rodas metidas na auga salgada este turismo parmenecía impasible un día máis mentres se mollaban os seus habitáculos.

Numerosos pontevedreses fotografaron cos seus móbiles a singular estampa no peirao de As Corbaceiras xunto á antiga sede da Autoridade Portuaria.