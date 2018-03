Marín recibirá máis de 400.000 euros da Deputación para obras e emprego

A Xunta de Goberno da Deputación de Pontevedra vén de aprobar varias achegas económicas para o Concello de Marín por un valor total de 405.699,83 euros.

Por unha banda, a administración provincial aprobou a sexta relación de concellos que se van beneficiar das achegas da liña 3, para o fomento do emprego para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais, do Plan Concellos 2018.

Así, tal e como informou a presidenta da institución provincial, Carmela Silva, Marín é unha das vilas que van recibir estas achegas.

Máis polo miúdo, Marín recibirá 106.004,16 euros para contratar a 16 persoas para desempeñar tarefas relacionadas coas obras públicas e conserxería.

Este ano, a liña 3 do Plan Concellos está dotada de 9.540.000 euros, é dicir, un 2,5% máis que no 2017.

A estes cartos hai que sumar preto de 299.695,67 euros para realizar obras de acondicionamento no recinto das piscinas municipais ao abeiro da liña 1, de investimentos, do Plan Concellos 2018-2019.

Carmela Silva sinalou que con esta nova achega, Marín xa ten recibido da Deputación de Pontevedra o 22,9% do total do investimento que lle corresponde dentro do Plan Concellos 2018-2019, que este ano pon a disposición da vila 1.771.748,31 euros, un 72,49% máis que en 2017.