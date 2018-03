Ardeu unha nave destinada á cría de polos en Porráns

Os servizos de extinción fixeron fronte na madrugada deste venres a un incendio declarado nunha nave destinada á cría de polos no concello pontevedrés de Barro.

Segundo os datos facilitados ao 112, o lume puido orixinarse preto das cinco da mañá nesta instalación situada na parroquia de Porráns.

Ata o lugar desprazáronse os bombeiros de Ribadumia para sufocar as lapas, que acabaron afectando a toda a unha planta superior da nave, así como á súa estrutura. No interior, non había animais no momento de producirse o incendio.

Tras a chamada ao 112 Galicia dun particular, púxose en marcha un operativo no que participaron os bombeiros de Ribadumia, así como persoal do Concello de Barro, Protección Civil e axentes da Garda Civil. Tamén foron informados os bombeiros de Pontevedra.

Igualmente, desde o 112 alertouse os técnicos da empresa subministradora do gas por mor de dous depósitos que había no interior da nave e que non resultaron afectados.