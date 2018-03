Sanxenxo reduciu o ano pasado a súa débeda en case un millón e medio de euros

O concelleiro de Facenda, Marcos Guisasola, informou este venres que o Concello de Sanxenxo reduciu a súa débeda durante o ano 2017 en case un millón e medio de euros.

A 31 de decembro de 2017, o municipio ten un déficit nas súas contas que supera os seis millóns e medio de euros.

Guisasola indicou que a liquidez da que dispón o concello, segundo reflicte o remanente de tesourería, superaba a finais do pasado ano os 2,4 millóns de euros.

Ante estes datos o concelleiro tamén apuntou que non descarta posibles modificacións do plan de axuste que está en vigor no municipio dende o ano 2012.