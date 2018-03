VÍDEO.- Os mozos pontevedreses que queren desafiar a gravidade

Saltos e trucos no paseo do Gafos © Alejandra Iannone Grupo de 'slackliners' pontevedreses © PontevedraViva

Dúas árbores e unha cinta de nylon. Iso é todo o que fai falta para practicar o 'slackline', un deporte que chama a atención dos pontevedreses, pero que poucos coñecen.

Nun recuncho do paseo do Gafos, pola Xunqueira ou nas sendas do río Lérez é onde se adoitan reunir os mozos valentes que practican este deporte máis que incomprendido, descoñecido. Entre eles están Óscar Cortegoso, Alberto Quiroga e Inés Astor, un grupo de amigos que aproveitan as inusuais tardes de bo tempo na cidade para practicar e subir niveis na modalidade do 'trackline', máis centrada nos saltos e os trucos de destreza.

Os viandantes que se topan cun grupo de 'slackliners' adoitan pararse a observar o espectáculo gratuíto repleto de arriscadas acrobacias, cunha mirada de respecto, pero sobre todo curiosidade. Moitos se animan a achegarse e preguntar, e algúns mesmo proban o seu equilibrio na firme pero flexible corda, descubrindo que a tarefa é menos fácil do que fan aparentar os practicantes.

Así o explica Astor, que empezou as súas andainas fai escasos catro meses. A súa corda polo momento tende a unha distancia prudente do chan, e con axuda xa vai dando os pasos necesarios para chegar aos case dous metros de altura dos seus compañeiros.

O sentimento de comunidade é unha das bases para iniciarse no 'slackline'. Os mozos adoitan ter a súa primeira toma de contacto grazas a algún coñecido con experiencia que se encarga de instruír aos máis novatos. Nas competicións, como afirma Cortegoso, gañador da categoría amateur do Street Stunts 2017, sempre se respira un bo ambiente de compañeirismo, xa que por agora o deporte ten un cariz máis ben minoritario no país, e aínda está a evolucionar para converterse no que é en sitios como Estados Unidos ou Brasil.

Demandan un espazo pechado na cidade con medidas de seguridade

Para iso, é necesario lograr máis adeptos. No caso de Pontevedra, o número adoita variar, e crece na tempada de verán. Astor sinala que o problema principal é que ao chegar a certos metros de altura, moitos teñen medo de seguir practicándoo, e deixan de lado a corda.

Por ese motivo, os mozos demandan un espazo pechado na cidade con medidas de seguridade, como colchonetas, para aqueles que prefiran practicalo con menos perigo. Ademais, o clima pontevedrés non axuda, e aínda que haxa ganas, o vento e a choiva imposibilítalles practicalo ao aire libre en boa parte do inverno.

A pesar de parecer contraditorio, os deportistas que se soben á corda mostran, sobre todo, cautela. Os movementos corporais deben ser calculados previamente e a concentración e axilidade mental xogan un papel importante, ademais da forma física. Os que o practican coinciden en que é unha maneira de afrontar medos e poñer a traballar o cerebro. Por iso, os afeccionados adoitan mostrar perseveranza, e avanzan aos poucos sen correr riscos innecesarios.

O grupo de mozos ve o futuro do deporte en Pontevedra con ilusión e coa esperanza de que cada vez se somen máis seguidores. Teñen en mente iniciar unha asociación que permita poñer en contacto a todos os que queiran desafiar a gravidade.

Os interesados en unirse á iniciativa poden enviar un correo a Óscar Cortegoso mediante a dirección cortegosogalman7@gmail.com.