O mar asolaga a autovía de Marín

A coincidencia da pleamar en mareas vivas, coas intensas choivas e o forte vento provocou que o mar alagase un tramo da Autovía de Marín.

A Garda Civil viuse obrigada a cortar un carril de circulación ao redor das 18.00 horas deste venres.

A auga alcanzou aos vehículos que circulaban polos catro carrís.

Os Bombeiros de Pontevedra interviñeron para achicar a auga.

A dirección xeral de Emerxencia e Interior da Vicepresidencia da Xunta activou a alerta laranxa por un temporal costeiro e de vento en mar desde a mañá deste venres e que afecta as provincias da Coruña e Pontevedra. Segundo a información da Axencia Estatal de Meteoroloxía ( Aemet), a partir do mediodía deste venres espérase vento en mar do sur rolando ao suroeste de forza 8-9, con refachos que poden ser ocasionalmente moi fortes.