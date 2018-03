Ence organiza en Pontevedra o terceiro encontro internacional para a loita contra o gurgullo do eucalipto

Encontro internacional para a loita contra o gurgullo do eucalipto © Ence

Cada vez máis expertos de empresas, centros de investigación, universidades, asociacións e administracións públicas provenientes de España, Portugal e Chile, danse cita en Pontevedra para asistir ao Encontro Internacional para a Loita Contra o Gurgullo do Eucalipto promovido por Ence. Na edición de este ano, que tivo lugar este xoves, participaron 37 persoas de 23 organizacións, un 20% máis que o ano pasado, compartindo puntos de vista, problemas e solucións que permitan avanzar na redución do impacto dos ataques do Gonipterus ao eucalipto.

Con esta cita, Pontevedra converteuse no centro mundial da loita contra a maior ameaza do propietario de eucalipto no noroeste de España: o gurgullo do eucalipto, ou Gonipterus, que reduce en 800.000 metros cúbicos ao ano o crecemento da madeira de eucalipto en Galicia, equivalente á madeira de 32.000 camións, perdendo ingresos e rendibilidade para os propietarios forestais.

As melloras do proceso de cría da mosquita Anaphes nitens, ferramenta fundamental de loita contra o Gonipterus, foron un dos temas principais do encontro, esencialmente as que permitiron reducir de forma significativa os custos de produción e tratamento e, á vez, aumentar as capacidades de produción da mesma.

Outro dos aspectos esenciais que se trataron no encontro foron os diferentes medios de monitoraxe con cámaras e inventarios montados en drons, fundamentais para avaliar a evolución das plantacións e poder intervir no lugar e momento adecuado o ataque do Gonipterus. Ademais compartíronse e discutido os desenvolvementos de varios proxectos diferentes levados a cabo por diferentes equipos, como o proxecto Interreg Plurifor, o Grupo Operativo GOSSGE, e o Programa de Acción Ibérico do Gonipterus.