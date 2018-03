A Escola de Xadrez precisa libros escolares en inglés para os campos de refuxiados

Redeaxuda colabora coa Escola de Xadrez de Pontevedra que o vindeiro 21 de marzo volverá á localidade xornada de Azraq nunha nova edición do seu proxecto "Xadrez, estratexia pola paz" para levar o xadrez aos campamentos de refuxiados. Seguindo as peticións da ONG Unicef, este ano a Escola de Xadrez solicita libros escolares de inglés xa que resulta moi díficil atopalos na zona para a aprendizaxe da segunda lingua.

As persoas interesadas en aportar estes libros de inglés poden facelo entregándoos no acto de presentación da campaña que a Escola de Xadrez de Pontevedra fará no Casino Mercantil o vindeiro día 15 de marzo, ou calquera outro día na Casazul en horario de mañá. Se a achega de libros superase o peso que poden trasladar nesta viaxe, os sobrantes serían entregados nun futuro ou doados a outra entidade ou proxecto solidario.

A Escola de Xadrez de Pontevedra (asociación sen ánimo de lucro que traballa dende 2001 desenvolvendo actividades de promoción do xadrez para todas as idades e niveis) iniciou ano 2016, ante a situación actual de Siria e das persoas refuxiadas, o proxecto "Xadrez, estratexia pola paz" coa ilusión de crear unha escola de xadrez no campamento de refuxiados de Azraq, Xordania.

A actividade foi moi ben acollida e desde entón manteñen o contacto realizando formación, entrega de material e asesoramento. O próximo 21 de marzo volverán a Azraq co obxectivo de seguir transmitindo os valores educativos do xadrez e o apoio da cidadanía preocupada pola situación das persoas refuxiadas.

Realizan actividades de xadrez con adultos e nenos nos centros de Acnur e Unicef, polo que, ademais de levar material de xadrez, sempre preguntan a estas Ongs por aquelas achegas que lles poden resultar útiles. Información e contacto: escola@xadrezpontevedra.com ou na Escola de Xadrez de Pontevedra, en Praza Curros Enríquez S/N (edificio do Casino Mercantil e Industrial).