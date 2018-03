Diego Murillo, premio 'Eugenio Espejo' en Ecuador

O Colexio de Médicos de Pichincha, de Ecuador, entregaba o premio 'Eugenio Espejo' ao doutor Diego Murillo, presidente de AMA América Seguros e presidente da Fundación A.M.A.

Con este galardón recoñécese a súa aportación ao desenvolvemento da comunidade médica en Ecuador. Trátase dun dos galardóns máis prestixiosos do país. Na súa representación, o premio foi recibido por Manuel Boullosa, xerente xeral de AMA América.

AMA América Seguros Ecuador é a única aseguradora especializada en ofrecer seguros aos profesionais da saúde en Ecuador, coa mellor cobertura para o desempeño profesional. Nos últimos tres anos operou na sección da Responsabilidade Civil Profesional (RCP) e ten asegurado xa a máis de 30 sociedades sanitarias, entre as que destacan hospitais como Novaclínica, Hospifuturo, en Quito e Omnihospital e Aprofe en Guayaquil.

Ademais, asinou máis de 40 pólizas colectivas con importantes gremios do país, como os Colexios Médicos de Pichincha e Imbabura, a Federación odontolóxica do Ecuador, o Consorcio Ecuatoriano de Oftalmólogos, a Sociedade Ecuatoriana de Anxioloxía e Cirurxía Vascular, a Sociedade Ecuatoriana de Traumatoloxía e Ortopedia, as Sociedades de Anestesioloxía de Pichincha e Guayas, así como coas Universidades Tecnolóxica de Ecuador (UTE), San Francisco de Quito, Pontificia do Ecuador (PUCE) ou Equinoccia.

AMA América Seguros Ecuador comezou tamén en 2018 a operar o apartado de autos, co obxectivo de protexer os profesionais da saúde ante calquera incidente co seu vehículo, con numerosas ventaxas ofrecidas aos seus asegurados fronte as outras ofertas existentes en Ecuador.