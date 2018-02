O Concello detecta un rebrote nas rehabilitacións do centro histórico

Vivenda rehabilitada na rúa Laranxo © PontevedraViva

A concelleira de Urbanismo, Anabel Gulías fixo este martes seguimento do estado da construción de obra residencial no centro histórico. O balance coincide co aniversario do reforzo na oficina para xestionar tanto as Áreas de rehabilitación integral como as tramitacións urbanísticas que se desenvolven neste marco espacial. De feito, dende a oficina trasladaron que no último mes achegáronse persoas interesadas tanto na merca e como na rehabilitación de edificios, tanto para uso residencial como hoteleiro.

Segundo os datos que obran na oficina do centro histórico, neste momento están en trámite 5 novas licencias de distintos edificios así como dous cambios de uso (de comercial a residencial) tanto na rúa Alta como en Manuel Quiroga.

Tamén están pendente de dar tres licenzas de nova ocupación doutros tantos edificios.

Ademais, tramitáronse 42 obras menores relativas a distintos trámites como reforma de cubertas ou rehabilitacións de fachadas.

Ao respecto da Área de Rehabiitación Integral (ARI) do centro histórico, o Concello está tramitando os proxectos da segunda anualidade, aprobada a finais de decembro, cunha contía conxunta de 935.371,36 euros. A primeira fase desta ARI tivo un orzamento superior aos 500.000 euros dos cales serviron para executar 93 actuacións diversas en edificios ou vivendas, e quedan pendentes 7 obras.

A concelleira de Urbanismo, Anabel Gulías explicou que se detecta un rebrote na edificación no centro histórico, ao igual que se detectou un incremento leve da poboación residente pasando de 2.092 habitantes en 2010, a 2.039 habitantes en 2015 a 2.062 habitantes a día de hoxe.