Ponte Caldelas aprobará en marzo a novo rueiro do polígono da Reigosa

Os petróglifos máis representativos de Ponte Caldelas, xunto con topónimos tradicionais da zona, darán nome a partir do mes de marzo ás rúas do polígono industrial da Reigosa. O cambio de denominación será aprobado no pleno de marzo.

Así llo trasladou o alcalde, Andrés Díaz, á Entidade de Conservación do polígono nunha xuntanza na que se renovou a súa xunta directiva.

O presidente continuará a ser o director de Orbe, Juan José Vicent. Como vicepresidente estará Ernesto Lumbrera (Aludec) e os cargos de secretario e tesoureiro corresponderán a Carlos Alberto Boullosa (Monteverde). Os vocais serán o alcalde, o representante da sociedade pública autonómica Xestur, Jorge Carballeira, e o director de Arnoia, Alberto Pérez.

O novo rueiro incluirá as rúas Laxe do Barón (situada en Forzáns), Laxe da Irena (Parada), Afiada dos Legóns e Pedra do Cervo (Cuñas). O resto levarán nomes de rochas situadas na área arqueolóxica de Tourón: Outeiro da Forcadela, Outeiro do Pío, Coto da Cubela, Laxe das Sombriñas, Laxe das Cruces, Coto da Siribela, Nabal de Martiño, Coto da Veiguiña e O Recosto.

A esta listaxe engadiranse nomes de topónimos tradicionais da zona onde se sitúa o polígono da Reigosa. Trátase dunha suxestión de veciños da Reigosa que foi aceptada polo goberno local. Para encaixala ampliarase o número de rúas incluídas. A relación final quedará perfilada nos próximos días.

O alcalde subliñou o bo funcionamento que está a ter a Entidade de Conservación, que conta cun orzamento próximo aos 70.000 euros anuais a partir das cotas que pagan os empresarios do polígono. Serve para atender os gastos de xestión e mantemento, entre eles o sistema de vídeo vixilancia.

Díaz tamén valorou os bos resultados dos acordos entre o Concello e os empresarios de cara á contratación de veciños e veciñas de Ponte Caldelas a cambio de bonificacións fiscais e volveu reclamar que a Xunta de Galicia axilice a aprobación do regulamento urbanístico que permitirá ao Concello outorgar licenzas de construción nos terreos da Central de Transportes.