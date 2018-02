A xuízo o suposto vidente 'Mestre Sisse' por estafar 7.718 e 2.052 euros a dúas vítimas

O veciño de Pontevedra K.C., que durante anos anunciouse como o 'Maestro Sisse. Vidente Curandero' ofrecendo "arranxar casos desesperados" en materias como o amor, o mal de ollo ou a mala sorte nos negocios, sentou esta semana no banco dos acusados como presunto autor dunha estafa. O xuízo celebrouse este xoves no Xulgado do Penal número 2 da cidade e quedou visto para sentenza.

O acusado, de 41 anos, foi xulgado por un delito continuado de estafa polo que o detivo a Garda Civil de Pontevedra en maio do ano 2016 tras ter constancia de dúas denuncias de afecctados polas súas presuntas prácticas irregulares que acudiron á súa consulta de Pontevedra, pero eran veciños de Meaño e A Estrada. Eses dous casos son os que chegaron a xuízo e levaron á Fiscalía para pedir que sexa condenado a dous anos de prisión.

Tras o xuízo celebrado este xoves, o representante da Fiscalía confirmou como definitivas as súas conclusións provisionais realizadas tras as fase de instrución, nas que pide ao xuíz que lle impoña a pena de prisión e, en concepto de responsabilidade civil, que indemnice con 7.718,25 euros a unha das súas vítimas e 2.052 a outra.

O acusado atendeu a estas dúas posibles vítimas nun local da avenida de As Corbaceiras. A primeira acudiu por primeira vez para demandar os seus servizos o 1 de marzo de 2016 e el atendeuno presentándose como vidente. Fíxoo, segundo a Fiscalía, "aproveitándose da credulidade dos seus clientes" e "co propósito de obter un beneficio económico".

Esa primeira suposta vítima solicitoulle traballos para solucionar problemas familiares e fíxolle un primeiro pago de 400 euros catro días despois, o 5 de marzo de 2016. Tras o abono dese diñeiro, o acusado pediulle 5.402 euros para facer unha "aposta espiritual" ou ritual, entregándollos o 24 de marzo. Seis días despois, o 30 de marzo, fíxolle unha terceira entrega de diñeiro, en concreto, 1.916,25 euros, de modo que, en total, estafoulle 7.718,25 polos seus servizos.

O segundo caso que chegou a xuízo é o dunha persoa que tamén acudiu a esa dirección de As Corbaceiras no mes de febreiro de 2016 e entregoulle 300 euros na primeira consulta e 1.752 euros nunha segunda. Reclamoullos para facer unha "aposta espiritual" e manifestoulle que llos devolvería integramente, pero iso nunca sucedeu e a vítima denunciou ante a Garda Civil.

O acusado é natural de Senegal e solicitou residencia de longa duración en España do 28 de xullo de 2016.

K. C. realizaba anuncios que periodicamente aparecían publicados en medios de comunicación ou colocados nos parabrisas dos coches ou que se entregaban en persoa na rúa co reclamo 'Maestro Sisse. Vidente Curandero' e durante anos conseguiu facerse cunha infinidade de clientes atraídos pola súa promesa de resultados inmediatos.

A fraude do vidente desmantelado no seu día pola Garda Civil comeza coa captación de persoas animicamente desesperadas mediante un anuncio publicitario. Unha vez na consulta, seduce ao visitante con algún detalle que lle fai crer na resolución do seu problema, realizando un contrato verbal inicial no que se valora o custo da solución do problema en función da gravidade e a solvencia económica do afectado.

Posteriormente, durante o período de tempo estimado para a solución do conflito, o vidente solicita ao afectado diversas cantidades para "apostar aos espíritos que lle van a solucionar o problema". O cliente deberá introducir o diñeiro nun sobre que o vidente hermetiza para levar a cabo o traballo acordado, coa promesa de devolución unha vez acabado o traballo. A suposta estafa consúmase coa non devolución do diñeiro que lle entregan os clientes para realizar as "apostas espirituais".