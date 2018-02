O tempo dará un respiro para o final do Entroido

Tempo previsto para o sábado 24 © MeteoGalicia Tempo previsto para o luns 26 © MeteoGalicia

O Entroido en Pontevedra rematará esta fin de semana tras ter que ser aprazados a Noite Pirata e o Entroido Infantil debido ás precipitacións, que doutra banda non obrigaron a cambiar o horario de ningunha das outras celebracións. O enterro de Ravachol produciuse o 17 de febreiro, feito que adoita dar por finalizadas as festas do Entroido, polo que estas xornadas danlle un sabor extra aos festexos. O servizo de MeteoGalicia prevé ceos despexados para os próximos días antes da chegada de novas borrascas a partir do martes.

Sábado 24 de febreiro

A xornada escollida para finalizar o Entroido estará acompañada de temperaturas agradables e tempo asollado durante o día, que contrastarán coas baixas temperaturas que terán lugar pola noite, pasando de máximas de 18º a mínimas de 2º. As temperaturas mínimas tenderán a ascender lixeiramente ao longo da fin de semana, pero serán baixas igualmente. As choivas manteranse afastadas durante os festexos e permitirán a nenos e maiores gozar do final das festas.

Domingo 25 de febreiro

Durante o domingo as temperaturas tanto máximas como mínimas irán ascendendo lixeiramente na zona das Rías Baixas, pero a medida que avance a xornada as nubes farán acto de presenza, sobre todo a última hora do día, prevendo a chegada das choivas a principios da seguinte semana.

Luns 26 de febreiro

O inicio de semana estará marcado por ceos cubertos e un lixeiro ascenso das temperaturas mínimas, mentres que as temperaturas máximas manteranse estables. A partir do luns a probabilidade de precipitacións aumentará, e estas poderían acompañar aos cidadáns de maneira intermitente durante o resto da semana xunto a un lixeiro descenso das temperaturas máximas.