Arde un coche aparcado no centro histórico

Os bombeiros sufocaron o incendio orixinado no motor dun coche © Mónica Patxot

Os bombeiros do parque municipal de Pontevedra sufocaron este xoves o incendio orixinado no motor dun coche que estaba aparcado na travesía de Aduana, detrás do antigo edificio de Facenda, en pleno centro histórico.

Segundo informou a dona do vehículo, foi a Policía Local quen lle avisou de que o seu coche, un modelo Mini Cooper que acababa de aparcar, empezara a botar fume.

A voz de alarma dérana uns mozos que pasaban polas inmediacións.

Os axentes municipais apuntan que un curtocircuíto é a posible causa deste suceso que unicamente provocou danos materiais no coche sinistrado.