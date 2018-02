Máis de 30 empresas colaborarán co festival solidario de Cáritas

O festival musical a favor de Cáritas, que se celebra este venres 23 a partir das 21.00 no Pazo Emilia Pardo Bazán, conseguiu reunir a 30 empresas co obxectivo de axudar a diferentes familias do municipio.

Esta axuda será de dúas formas. A primeira delas, directamente cun donativo en concepto de entrada ou, a pesar de non poder asistir, achegando unha colaboración económica. E, doutra banda, tamén se pode colaborar con recursos que permitan a realización do propio evento. Venderanse un máximo de 4 entradas por persoa.

Desde Cáritas do municipio apuntan que "para ser a primeira vez que se realiza algo así, está sendo unha iniciativa ben acollida por veciños e veciñas, polo que esperamos que ou espírito de solidariedade sexa o gran protagonista non festival".

Pola súa banda, a organización, "O Grove Sona", sinalan que "tendo en conta o aforamento do Auditorio Emilia Pardo Bazán, queremos lembrar que a venda de entradas será exclusivamente a partir das 20 horas no propio Auditorio".

Ademais, todas aquelas persoas que, aínda non podendo asistir, queiran colaborar coa causa poderán facer as súas doazóns directas en calquera das agrupacións de Cáritas do Concello de Sanxenxo.

O FESTIVAL

As 16 actuacións que terán lugar no festival, veñen da man de grupos musicais e artistas da provincia. Trátase dun repertorio ameno, onde se lembrarán temas moi coñecidos por todos, que serán adaptados con "toques persoais" dos propios intérpretes.

O Concello de Sanxenxo e Cáritas Sanxenxo, Adina, Vilalonga e Noalla, queren agradecer a "O Grove Sona", a idea e o traballo realizado, ademais a todos e a cada un dos artistas que, de maneira desinteresada, participan con esta iniciativa.