RADIO.- A playlist de Terio Carrera: Il 'gentleman' di sport

Terio Carrera na Playlist de PontevedraViva Radio © Mónica Patxot

Comeza esta Playlist con retranca, afirmando que o seu nome podería ser un chiste pero non o é: Terio Carrera Amil e engade que este 2018 pasará a ser "internacional sub 50". Defínese moi optimista, o cal se traduce en case toda a súa selección musical. Aínda que reitera sentirse "privilexiado na vida" engade que esta trae épocas boas e menos boas, por iso Terio trata de espremer a enerxía e positividade a cada día.

Recoñece, con todo en varios momentos desta charla en PontevedraViva Radio que: "choro con moita frecuencia"; pero seguro, ri con moitísima máis.

Un tipo xusto e honesto, que busca esas calidades e presume diso. Algo que lle dá a liberdade de ser si mesmo, dentro e fóra das cámaras. A súa intensidade vital e profesional levoulle a coñecer grandes nomes propios do ámbito deportivo e descubrimos tamén que do musical, como Loquillo.

Fala constantemente do seu pai, Eleuterio, ao que é evidente profesa gran admiración, como ao "avó Pepe". De feito, comezou a estudar Filoloxía porque "o meu pai era un británico de Ponteareas". A súa segunda casa está en Italia, que puido ser a primeira e roubar ao home e ao xornalista.

Fai o que lle gusta e faino desde pequeno, tan de pequeno que xa na infancia narraba os partidos que vía en televisión e os que se celebraban no colexio dos Jesuítas de Vigo, onde estudou. Sendo adolescente, con 15 anos, en Ponteareas, Radio Noroeste buscouno para comezar a súa futura profesión. En 1985 comezou na Radio Galega e dous anos despois marcha a Santiago para pasar á Televisión de Galicia. Unha oferta que lle deu moito medo e fíxolle deixar a radio con bágoas.

Á hora de practicar deporte, ha de ser colectivo e ten un elevado grao de competitividade recoñece. A súa gran paixón é o ciclismo, aínda que non sobe á bicicleta. Falamos do fútbol profesional, e é para enmarcar en calquera estadio as reflexións que deixa nesta Playlist.

Pai de tres mozas: Julia, Alicia e Valentina, son os motores deste "pai baboso". De feito o seu día perfecto é aquel en que non ten compromisos e pode gozar con e delas. Con elas e non se esquece da súa nai.

"Gentleman" ou "cavaliere" Terio Carrera, que todo siga como ata agora... como mínimo.