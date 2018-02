As instalacións do hotel Los Castros de Poio, outra vez incendiadas

Bombeiros no Hotel Os Castros © Policía Local de Poio

Un cuarto das instalacións abandonadas do hotel Los Castros, situado na avenida de Andurique en Poio, xunto ao sanatorio La Merced do grupo Quirón Saúde, volveu a sufrir as consecuencias dun incendio.

O lume producíase ao redor das 20.20 horas da tarde deste martes, segundo fontes do servizo de Emerxencias do 112 Galicia. Este inmoble é frecuentado por persoas indixentes, que se refuxian nos distintos departamentos para pasar a noite. As lapas afectaron a un cuarto no que se almacenaban colchóns e outros aveños pero, con todo, ningunha persoa viuse afectada.

Segundo o 112 Galicia, ao lugar acudiron os membros do Grupo de Emerxencias (GES) de Sanxenxo e os bombeiros do Parque de Ribadumia. Tamén se trasladou información aos bombeiros de Pontevedra.

Os bombeiros do Salnés recibiron o aviso pero non chegaron a ter que intervir. A Policía Local acudiu ao lugar dos feitos e conseguiu resolvelo co uso dun pequeno extintor.

O Partido Popular de Poio anunciou que ofrecerá unha rolda de prensa no mediodía deste mércores para denunciar o estado das instalacións.

En novembro de 2017 tamén se rexistrou un incendio neste edificio, que hai anos que non ten actividade.