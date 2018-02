Os veciños da avenida Luis Rocafort piden a zona azul para aparcar

A Plataforma da Avenida Luís Rocafort solicitou ao Concello de Sanxenxo a aplicación da zona azul nas zonas de aparcadoiro desta rúa.

A proposta foi presentada na reunión mantida este luns polo alcalde, Telmo Martín e os concelleiros de infraestruturas e facenda, Daniel Fernández e Marcos Guisasola, con representantes deste colectivo.

O goberno local ve con bos ollos esta medida e a valorará tendo en conta, tamén, a opinión da asociación de comerciantes, Entretendas. Do mesmo xeito que noutras zonas do municipio, de aplicarse, poderase estacionar un máximo de 90 minutos sen ser sancionado.

Outro dos aspectos para solucionar por parte do Concello é "como facilitar o xiro" dos autobuses ou outros vehículos de gran tamaño no entroncamento co Paseo de Silgar. Ademais, no acceso á avenida, a beirarrúa ten un perfil que resulta perigoso para os vehículos que veñen desde o centro da vila e diríxense cara a Portonovo ou á saída do municipio.

Na reunión tamén se expuxo a idea de facer un aparcadoiro disuasorio no PEI 13 da avenida. O goberno valorará e estudará a posibilidade de poder levala a cabo.

Nestes momentos está a tramitarse a cesión da titularidade da rúa desde a Deputación ao Concello e, en canto sexa recibida, poderán executarse as decisións tomadas.