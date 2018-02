O PSOE pide un estudo serio para remunicipalizar o servizo de auga en Pontevedra

Tino Fernández, portavoz do grupo municipal do PSOE, considera necesario paralizar o proceso de adxudicación da xestión do servizo de abastecemento de auga en Pontevedra, que se atopa en marcha, para acometer un estudo serio sobre a remunicipalización desta área.

"Non somos máis parvos que París, onde a municipalización supuxo xa no primeiro ano un aforro de máis de 30 millóns de euros e unha baixada no recibo dos cidadáns de ata un 8%. Ese é o modelo que queremos", indica o representante socialista.

Desde o PSOE critican o procedemento que se está levando a cabo para a adxudicación. Entenden que se están outorgando puntuacións sen xustificación porque os criterios de baremación van cambiando ao longo do proceso. Fernández afirma que todo o informe "é pura discrecionalidade".

Lamenta que o alcalde Fernández Lores sexa incapaz, segundo apunta, de xestionar os asuntos importantes do Concello para deixalos en mans de empresas privadas.

Asegura tamén que o contrato da xestión da auga nace viciado pola aprobación dun prego de cláusulas claramente laeado "a favor de determinados intereses". O contrato ascende a 130 millóns de euros.