Os centros escolares despiden o entroido

Os centros escolares de Pontevedra dixeron adeus á semana de entroido, e fixérono con diferentes actos.

Así por exemplo, o CEIP de Ponte Sampaio festexou este venres o seu tradicional enterro da sardiña, no que participaron alumnos de educación infantil e profesores.

Durante toda a semana os nenos e nenas elaboraron unha sardiña-piñata á que renderon loito facendo unha sentida despedida polos corredores do colexio a modo de cortexo fúnebre ata o ximnasio, onde tras despedirse abriron a piñata para poder gozar dos caramelos e lambetadas que contiña no seu interior.

Tamén rendeu loito, no seu caso ao Loro Ravachol, a Escola Infantil do Campus de Pontevedra, cun particular velorio no que non faltaron música e lambonadas. As dúas últimas semanas estiveron marcadas polo entroido neste centro, no que o martes se celebrou unha festa de disfraces na que nenas, nenos e profesoras acudiron disfrazados de rockeiros.