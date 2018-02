Entidades ou empresas poderán xestionar os centros de día de Cuntis e Cambados

A Xunta de Galicia decidiu abrir a todas ás entidades e empresas a xestión dos centros de día que se abrirán nos concellos de Cambados e Cuntis, tras quedar deserta a súa primeira licitación.

O anterior proceso estaba reservado a centros especiais de emprego -aqueles que teñen a lo menos un 70% de discapacitados no seu persoal-. Non se presentaron ofertas.

O novo proceso de licitación deberá ser publicado novamente no Diario Oficial de Galicia, no Boletín Oficial do Estado e no Diario Oficial da Unión Europea, abríndose outra vez, polo tanto, os prazos de presentación.

Así as cousas, a entrada en funcionamento dos novos centros de día de Cambados e Cuntis quedará a expensas do resultado desta nova licitación.

Cando os centros de Cambados e Cuntis estean operativos, a oferta autonómica para a atención aos maiores aumentará en 80 prazas de centro de día (40 en Cambados e 40 en Cuntis).