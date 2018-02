Luis Rei e Luis Villares ven a Marea Pontevedra encabezando un goberno de coalición en 2019

Apenas dous días despois de confirmarse oficialmente que encabezará a Marea Pontevedra ás próximas eleccións municipais, Luís Rei recibiu o apoio expreso do líder de En Marea, Luís Villares, que ve nel un "bo candidato" para disputarlle a alcaldía ao seu actual titular, Miguel Anxo Fernández Lores.

Nunha rolda de prensa celebrada en Pontevedra, Villares destacou que o traballo realizado por Marea nestes case tres anos demostra que esta confluencia municipal "naceu para quedar" e ofrecer unha "alternativa de esperanza" no panorama político.

O portavoz parlamentario de En Marea engadiu que teñen as portas "abertas" para "seguir crecendo" coa incorporación de novas sensibilidades sociais que queiran "integrarse" no seu discurso político e contribuír a deseñar a súa estratexia política.

A este respecto, Luís Rei vaticinou que o novo goberno que sairá da "vontade dos cidadáns" de Pontevedra en maio de 2019 non será "monocolor" e, neste escenario, mostrouse convencido de que desde Marea "estaremos disputando" co resto de forzas "de progreso" o nome do próximo alcalde da cidade.

A Marea Pontevedra, engadiu, "aválalle" o traballo realizado ata agora para poder liderar un goberno "con unha ou dúas forzas máis" que poida impulsar políticas que "quedan pendentes" de aplicar na capital pontevedresa.

Para iniciar a preparación destas eleccións municipais, En Marea organizará encontros abertos nas catro provincias galegas para consultar cos inscritos os pasos para seguir.

No caso de Pontevedra, mareas de toda a provincia reuniranse o vindeiro domingo 18 de febreiro no Centro Social Sur, con Marea Pontevedra como anfitrión, para debater entre outras cuestións de que maneira pódese aproveitar a experiencia municipal actual para fortalecer o proxecto noutras localidades.

O gran obxectivo de En Marea, expresado tanto por Villares como por Rei, será que as confluencias municipalistas poidan estar presentes nos gobernos das deputacións provinciais que se formen tras as eleccións de 2019 e, especialmente, na de Pontevedra.