Sanxenxo recoñecerá anualmente a traxectoria dunha muller do municipio

Todos os veciños de Sanxenxo poderán propoñer á muller cuxa traxectoria, a partir de agora, será recoñecida anualmente cun premio honorífico. O galardón foi convocado pola concellería de servizos sociais a través do Centro de Información á Muller.

O premio busca facer visible, recoñecer e difundir a traxectoria persoal, social, cultural, profesional ou empresarial das mulleres de Sanxenxo e se entregará o día 8 de marzo, coincidindo co Día Internacional da Muller.

O goberno municipal destaca que en Sanxenxo hai unha serie de mulleres que dedicaron a súa vida ou a súa actividade para promover a transformación da sociedade, para romper cos estereotipos de xénero, servindo como exemplo e referente, non só para as demais mulleres, senón para toda a sociedade, fomentando a igualdade de oportunidades e a súa empoderamiento.

Para poder optar a este premio será necesario cumprir o requisito de nacer, residir ou estar a residir en Sanxenxo e as candidaturas poderán ser presentadas por iniciativa propia, a iniciativa de terceiras persoas ou a proposta dalgún dos membros do xurado.

As bases do premio serán publicadas na páxina web do Concello e abrirase un prazo, que se estenderá desde o 14 de febreiro ata o 1 de marzo, para poder presentar as candidaturas, que deberán ir acompañadas dunha breve exposición, con datos suficientes para poder recoñecer dita candidatura.

Tres serán os aspectos que o xurado valorará para poder decidir cal será a gañadora: a traxectoria, ben sexa persoal, social, cultural, profesional ou empresarial, o retorno e repercusión na cidadanía e a promoción da igualdade de oportunidades.

Silvia Freire, concelleira de Servizos Sociais destaca que con este premio “queremos recoñecer a implicación e o compromiso das mulleres a favor da igualdade de oportunidades, co obxectivo de dar a coñecer o labor que realizan e o seu traballo na procura da igualdade de oportunidades no xénero”.