Detido cunha moto roubada tras fuxir dun control de tráfico no Vao

A Garda Civil detivo esta fin de semana a un veciño de Pontevedra ao que detectaron conducindo cunha motocicleta roubada cando fuxiu dun control de tráfico no poboado do Vao.

Os axentes estaban a realizar un dos habituais operativos de seguridade cidadá no poboado do Vao, cando o condutor dunha motocicleta escapou dun punto de verificación de vehículos, fuxiuse e desobedeceu os sinais de alto dos axentes.

Tras este incidente, os axentes sospeitaron que o condutor circulaba cunha motocicleta que fora roubada a principios do mes de febreiro en Poio, de modo que se estableceu un dispositivo de procura implicando ás patrullas próximas á zona. Apenas media hora máis tarde, unha dotación do destacamento de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra lograron localizar ao condutor.

O home deixara a motocicleta estacionada nas inmediacións do centro comercial A Barca e accedía ao mesmo a pé cando lle diero o alto. A continuación procederon a inspecionar o vehículo e comprobaron que fora subtraído o 2 de febreiro do interior dun domicilio de Poio e que, ademais, tiña alterada con cinta illante as letras da placa de matrícula.

A intervención concluíu coa detención desta persoa, un veciño de Pontevedra de 33 anos de iniciais R.P.R.. Atribúenselle os delitos de roubo, falsidade documental e contra a seguridade do tráfico, por conducir de forma temeraria despois de darse á fuga no control

O detido foi posto a disposición do Xulgado de Garda de Pontevedra, que decretou a súa liberdade provisional investigado.