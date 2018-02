A Garda Civil desartella un grupo criminal dedicado a roubos violentos e atribúelles dous en Caldas

Un grupo de mozos irrompeu violentamente nas instalacións dunha estación de autolavado de vehículos en Caldas de Reis durante unha madrugada do pasado mes de marzo e levou a recadación de dúas máquinas. Dúas horas despois, esa mesma noite, unha cafetería da mesma localidade rexistraba un episodio similar. Once meses despois, a Garda Civil logrou esclarecer ambos os sucesos e deter catro mozos como supostos autores.

A investigación foi longa e complexa, pero permitiu finalmente dar por desartellado un importante grupo criminal especializado neste tipo de roubos en establecementos comerciais. Trátase dunha organización moi activa e bo exemplo é que a operación policial, que se bautizou como Jota, continúa aberta para determinar a súa posible participación noutros roubos que se produciron na comarca nos últimos tempos.

Os catro detidos teñen entre 19 e 20 anos e contan cun amplo historial delituoso por delitos similares contra a propiedade. Dous son veciños de Pontevedra de orixe marroquí e outros dous veciños de Caldas e Moraña de nacionalidade española.

Tras o seu arresto, foron postos en liberdade xa en dependencias da Garda Civil, unha vez instruídas as correspondentes dilixencias, pero teñen a obrigación de comparecer ante o Xulgado de Garda de Caldas de Reis cando sexan requiridos polo xuíz.

A Garda Civil atribúelles dous delitos de roubo con forza nas cousas. No perpetrado na estación de autolavado levaron a recadación de dúas máquinas e no que se produciu no interior dunha cafetería subtraeron a recadación dunha máquina comecartos.

A investigación correu a cargo do equipo de investigación da Garda Civil de Vilagarcía de Arousa, coa colaboración do posto e do Servizo de Protección da Natureza (Seprona) de Caldas de Reis e da patrulla fiscal e de fronteiras de Vilagarcía.

A actuación dunha dotación de seguridade cidadá da Garda Civil permitiu recuperar no seu día as ferramentas que utilizaran para violentar as máquinas do autolavado, cando os autores se deron á fuga (unha pata de cabra, unhas tenazas e outra serie de obxectos para realizar os forzamientos de fechaduras). Esas ferramentas, xunto coa minuciosa inspección ocular realizada no interior dos dous establecementos, foron determinantes para a identificación dos catro presuntos ladróns.