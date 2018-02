Raxó recupera as súas raíces e retoma a festa de San Gregorio

O próximo 17 de marzo Raxó volverá festexar ao seu patrón: San Gregorio. A comisión de festas do equipo de fútbol da parroquia, tras o éxito do concerto organizado en outubro coa orquestra Panorama, decidiu recuperar esta festa nun esforzo por rescatar as tradicións e costumes do lugar.

A xornada comezará cun pasarrúas tradicional polas rúas de Raxó, ata a celebración, ao mediodía, da misa cantada en honra ao patrón, coa procesión da imaxe do patrón seguida dun concerto da Banda de Música de Meaño.

Xa pola tarde, haberá actuacións de música tradicional con cantareiras e bailes tradicionais a cargo da Agrupación Vides Novas ás 18.00 horas. A velada finalizará cunha verbena coas orquestras Pontevedra e La ola ADN.

Para que a recuperación desta festa sexa un éxito, a comisión de festas solicita de novo "a implicación de todo Raxó", e esperan contar outra vez coa colaboración de veciños e do sector hostaleiro da vila en todos os actos que se celebren.

Xa sucede, apuntan coas distintas actividades que organiza o club ao longo do ano, pero esta vez, explican, "con máis motivo porque queremos recuperar a memoria e as raíces de Raxó para compartilas con todos os veciños e con visitantes de toda a comarca".

Ademais, traballan xa na recuperación doutra festa tradicional, a Romaría da Saleta, que se celebrará o próximo mes de setembro.