A Deputación participa na redacción da "Guía de firmes" da Asociación Española de la Carretera

A Deputación de Pontevedra está a participar na redacción dunha nova Guía de firmes para as estradas dependentes das administracións locais que servirá de referencia para preto de 200 administracións, colexios profesionais, construtoras, concesionarias e entidades vencelladas coa seguridade viaria.

O deputado de Mobilidade, Uxío Benítez, acompañado do director do departamento provincial Daniel Romay, asistiu á reunión do Foro de xestores de estradas da Asociación Española de la Carretera (AEC) na que se realizaron achegas técnicas, ademais de por parte da institución provincial, polos gobernos de Badaxoz, Barcelona, Cáceres, Girona, Huelva, Huesca, Lanzarote, León, Lleida, Tenerife, Toledo, Valencia, Valladolid e Zaragoza.

Segundo os datos do Ministerio de Fomento, as redes españolas de estradas abranguen 165.483 quilómetros, das que 67.797 son dependentes das deputacións, dos cabildos canarios e dos consells baleares, o que supón un 41% da lonxitude total das estradas dentro do territorio do estado español, sendo 1.700 quilómetros correspondentes á Deputación de Pontevedra.