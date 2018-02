O BNG esixe á Xunta que licite a dragaxe do Lérez no primeiro semestre de 2018

Que as obras comecen no presente ano 2018. É o obxectivo co que Luis Bará vén de rexistrar varias iniciativas parlamentarias sobre o atraso que acumula o proxecto de dragaxe do río Lérez. O deputado do BNG esixe á Xunta que licite esta actuación no primeiro semestre.

Bará recorda que esta dragaxe comezou coa súa tramitación en 2011 e segue pendente de licitación.

O deputado rexistrou unha batería de preguntas parlamentarias nas que demanda ao goberno galego información sobre o prazo no que prevé a Xunta de Galicia licitar o proxecto da dragaxe da canle de acceso ao porto de Pontevedra no río Lérez.

Ademais, quere saber se existe previsión orzamentaria para iniciar as obras no ano 2018 e cal é a cantidade prevista ou se ten previsto o goberno galego modificar o proxecto para atender as demandas do sector pesqueiro e marisqueiro que piden que os sedimentos se depositen fóra da ría de Pontevedra, en mar aberto.

O BNG tamén rexistrou unha proposición non de lei para que se debata en comisión ou en pleno.

Luis Bará lembra que a finais do ano 2016, o presidente de Portos de Galicia reuniuse co alcalde de Pontevedra e cos portavoces dos grupos municipais para informalos das características do proxecto e dos prazos estimados para a súa realización.

Naquela xuntanza, informou da previsión de licitación do proxecto a comezos de 2018. En xaneiro de 2017, o DOG publicou o anteproxecto da dragaxe e o estudo de impacto ambiental e abriuse o período de exposición pública para a presentación de alegacións.

"A realidade é que despois deste período de exposición pública, a tramitación do proxecto sufriu un novo parón", lamenta Bará.

A razón deste novo retraso parece ser a discrepancia sobre o lugar onde se van depositar as máis de 221.000 toneladas de sedimentos que está previsto retirar da canle do río. O BNG demanda que se depositen fóra da ría de Pontevedra.