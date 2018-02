Unha parcela en San Salvador, a que "máis gusta" para o novo centro de saúde de Poio

Técnicos do Sergas visitaron ao longo das últimas semanas tres parcelas propostas polo Concello de Poio -dúas en San Salvador e unha en San Xoán- como posibles localizacións para acoller o novo centro de saúde de Poio. E parece que xa hai unha favorita.

O alcalde de Poio, Luciano Sobral, explicou que a que "máis gusta" a Sanidade está situada nas proximidades da gasolineira de San Salvador, preto ademais do actual centro de saúde de Anafáns que, coa apertura do novo é "evidente", segundo o rexedor, que terá que pechar porque " non ten sentido mantelo" tan preto.

É o único, reiterou Sobral, que o goberno municipal acepta pechar. "Non imos aceptar nunca", asegura o alcalde, que se pechen os consultorios periféricos de Combarro e Raxó. "Non vemos a necesidade de pechalos", dixo.

Aínda que o borrador enviado polo Sergas recolle unha cláusula que apunta ao seu peche "o que non é certo", segundo o alcalde de Poio, é que o goberno municipal estea de acordo con esa decisión: "é a única condición que o Concello non acepta".

"Eles nos dixeron que esa era a alternativa e nós desde o primeiro momento non o aceptamos e eles sábeno", desvelou Luciano Sobral, que explicou que así llo trasladaron nas reunións que ambas as partes celebraron tanto en Poio como en Pontevedra.

Poio necesita un centro de saúde, engadiu o alcalde, que atenda ás dúas parroquias máis poboadas do municipio, San Salvador e San Xoán, polo que o Concello espera que Sanidade "entre en razón" e renuncie a pechar os consultorios de Raxó e Combarro.

Esa é, recoñece Sobral, a "única discrepancia" que bloquea agora mesmo a firma do convenio para o novo centro de saúde, pero garantiu que o goberno municipal "pelexará" para que no acordo non se inclúa "para nada" esa posibilidade.

O alcalde adiantou que solicitará unha nova reunión co xerente do Sergas coa que espera "achegar posturas". A formulación de Poio, engadiu, "é moi fácil de entender".

DETALLES DO CENTRO DE SAÚDE

O borrador do convenio remitido por Sanidade, máis aló da discrepancia sobre a cláusula que propón os peches dos consultorios de Raxó e Combarro, arroxa numerosos detalles sobre as características e servizos que terá o centro de saúde que se proxecta para Poio.

Ambas as partes, ante o incremento de poboación que experimentou Poio, acordan que para dar unha mellor resposta ás necesidades dos cidadáns e ofrecer unha rápida atención asistencial débese reformular o modelo sanitario do municipio.

O plan integral, que se definirá tras a firma do convenio, detalla que o novo centro de saúde contará cunha carteira básica de servizos de atención primaria, que incluirá a atención a demanda, urxencias e atención domiciliaria tanto de medicina de familia como de enfermería.

Ademais, ampliarase tanto o persoal como os servizos sanitarios que se ofrecerán. Haberá medicina de familia, enfermería, pediatría, matrona, farmacia de atención primaria, fisioterapia de ámbito supramunicipal, extracción diaria para probas de laboratorio e unha unidade de atención primaria con horario completo de mañá e tarde.

Quedan fóra do proxecto, ao non cumprirse os cocientes de poboación, a atención 24 horas e o servizo de radioloxía. A atención continuada, pola súa banda, seguirá co sistema actual.

En virtude deste convenio, o Concello de Poio comprométese ademais a asumir todos os gastos necesarios para dotar á parcela do centro de saúde das infraestruturas necesarias, tales como accesos, abastecemento de auga, saneamento, subministración eléctrica, iluminación, telefonía ou aparcadoiro. Todo iso deberá estar executado antes de que abra ao público.