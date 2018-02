A Xunta gastou 60.000 euros no arranxo de catro camiños rurais en Cerdedo-Cotobade

O delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, acompañado do alcalde Jorge Cubela, visitou este venres as obras levadas a cabo en catro camiños rurais do concello de Cerdedo-Cotobade, subvencionadas a través do Plan de Infraestruturas Rurais.

Estes traballos consistiron na pavimentación destes camiños situados nas parroquias de San Martiño de Figueroa e de Quireza, cun orzamento total de 59.863 euros. As obras centráronse na limpeza das marxes da vía, pavimentación mediante o fresado e aglomerado en quente.

Por outra banda, o concello tamén levou a cabo a reparación de firmes mediante o bacheo puntual, o fresado e aglomerado.

O delegado territorial destacou que con esta actuación búscase mellorar a calidade de vida dos veciños, as comunicacións da zona e facilitar, ao tempo, a mobilidade das persoas e o transporte dos produtos agrarios, propiciando así a súa chegada aos diferentes mercados.