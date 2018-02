Ángeles Rubio, paciente que superou un cancro de mama: "Hai que afrontalo con serenidade e con ganas de vivir"

Ángeles Rubio, paciente de cancro © Gabriela Varela Asorey

O 21 de agosto de 2014, Ángeles Rubio acudía a Sanidade para realizarse unha proba de cribado mamográfica. Tiña 50 anos e quedou impactada cando lle comunicaron que sufría un cancro de mama. "Pasas ao principio, cando cho din, moito medo. Cando che falan da quimio, da radio... non sabes o que vai ser da túa vida", afirma esta veciña de Poio.

O seu tumor atopábase moi avanzado. Era un grao 3. "Se eu non chego a ir aquel día a Sanidade, non sei se agora estaríao contando", afirma emocionada.

Fíxose probas con anterioridade. Recoñece que notara algo meses antes pero non lle daba importancia. Un mes máis tarde de detectarlle o tumor foi operada e, antes de comezar coa quimioterapia, a oncóloga indicoulle que os radiólogos recomendábanlle facer unha mastectomía. Non o dubidou. Decidiu extirpar a mama porque non quería pasar o resto da súa vida preocupada.

Durante todo o proceso contou co apoio da familia, dos seus fillos, o seu marido e da súa nai e os seus irmáns que, aínda que lle pediron que acudise a recibir tratamento en Cidade Real, onde eles residen, Ángeles preferiu quedar nas Rías Baixas. "Non sei de onde saquei forzas", afirma.

"Pasas ao principio, cando cho din, moito medo"

Parte desas forzas chegaron grazas ao impulso recibido desde a Asociación Española contra o Cancro (AECC) en Pontevedra. Achegouse para preguntar e alí recibiu asistencia psicolóxica e moito apoio. "Sinto coma se fose parte da miña familia. Dáme moitas alegrías", indica esta loitadora que cada seis meses realiza revisións. Conta cun tratamento de cinco anos de duración e recoñece que agora ve a vida con outra perspectiva.

Ángeles Rubio lanza un chamamento a todos aqueles pacientes aos que se lles detectou esta enfermidade para que somen forzas e móstrense positivos: "Hai que afrontalo con serenidade e con ganas de vivir", apunta, con bágoas de emoción nos ollos.

Este domingo, 4 de febreiro, celébrase o Día Mundial contra o Cancro e as asociacións seguen reclamando investimentos públicos na investigación para intentar evitar que esta enfermidade siga sendo unha das principais causas de morte en todo o mundo.