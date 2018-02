O PP fai público o borrador do convenio e os correos entre o Concello de Poio e o Sergas

O presidente do PP de Poio, Ángel Moldes, compareceu este xoves en rolda de prensa na sede da formación na Seca para facer públicos o convenio e os correos entre o Concello de Poio e o Sergas.

En opinión dos populares estes documentos demostran "quen dixo a verdade, o PP, e quen mentiu desde o primeiro momento, o bipartito".

O borrador do convenio, cuxa redacción "é a acordada entre ámbalas dúas partes", inclúe na súa primeira cláusula o peche dos centros de Anafáns, Combarro e Raxó, "o que demostra que o bipartito estaba de acordo coa desaparición destes ambulatorios", dixo Moldes.

O voceiro do PP de Poio explicou que a súa formación pediu a mesma documentación á Xunta e ao Concello e "a Xunta nola deu. O concello non", ao seu xuízo, "iso demostra quen ten interese porque se coñeza a verdade e quen non".

Moldes, que compareceu acompañado do concelleiro Juan José Rodríguez Grandal, sinalou ao equipo de goberno coma o "único responsable da preocupación pública que se despertou nos veciños polos posibles cambios e peches dos centros".