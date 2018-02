Liberdade con orde de afastamento para o detido en relación co asalto á casa da súa ex en Cuntis

J.M.T.P., detido por un delito de violencia de xénero en relación co asalto da casa da súa ex muller en Cuntis © Mónica Patxot J.M.T.P., á súa chegada aos xulgados de Caldas © Mónica Patxot

O veciño de Pontevedra J.M.T.P., detido este mércores pola súa presunta relación co asalto violento á casa da súa ex muller en Cuntis, quedou en liberdade tras prestar declaración no Xulgado de Garda de Caldas de Reis. A xuíza deixouno libre, pero manteno en calidade de investigado por un delito de violencia de xénero e ditou unha orde de afastamento para protexer á presunta vítima.

O home chegou aos xulgados de Caldas de Reis nun vehículo oficial da Garda Civil ás 11.30 horas deste xoves tras pasar a noite nos calabozos e permaneceu no interior do edificio xudicial ata pasadas as 15.30 horas, aínda que fontes consultadas indicaron que non estivo a declarar durante as catro horas, senón que a súa declaración durou menos tempo. Abandonou os xulgados a pé e abandonou Caldas no vehículo da súa actual parella.

J.M.T.P. negouse a declarar ante os axentes da Garda Civil que o detiveron no cuartel de Cambados este mércores, pero este xoves si que declarou ante a xuíza cando compareceu asistido polo seu avogado. Tras tomarlle declaración e estudar o atestado realizado polos investigadores, a titular do xulgado decidiu deixalo libre coa medida cautelar de prohibición de aproximarse a máis de 500 metros da súa ex muller e de poñerse en contacto con ela tanto directamente como a través de terceiras persoas. Tamén lle prohibiu falar con outros familiares da súa antiga esposa e coas súas fillas.

O home, que na actualidade volveu casar e estableceu o seu domicilio en Pontevedra, estivo casado coa presunta vítima durante anos e ambos residían antes da separación na casa de Cuntis na que ocorreron os feitos e na que seguen vivindo a muller e as dúas fillas menores de ambos. A propiedade e o uso da vivenda foi foco de disputas entre ambos.

A detención de J.M.T.P. produciuse en relación co asalto á vivenda, no que a muller resultou ferida con fracturas nos nocellos, pero non se estableceu se el mesmo protagonizou o asalto ou se foi unha terceira persoa. De feito, o xulgado aínda ten pendente unha proba que podería corroborar tal circunstancia, pero que podería demorarse aínda varias semanas.

Segundo a versión facilitada pola presunta vítima, estaba na súa casa coas súas fillas cando sobre as 2.30 horas da madrugada entrou un asaltante por unha xanela coa cara tapada cun pasamontañas, luvas e unha ferramenta na man. Ela, por medo, segundo explicou, tirouse pola xanela e nese momento sufriu as lesións polas que posteriormente tivo que ser ingresada no Hospital Montecelo. Non chegou a ver a cara do asaltante.

Na vivenda tamén estaban as dúas fillas menores da vítima e do detido, aínda que tan só a maior delas presenciaría parte dos feitos denunciados.

Ata os xulgados de Caldas achegouse este xoves a súa actual esposa, que sostén a inocencia do detido e explica que o seu marido e a súa ex parella teñen desde hai meses unha mala relación supostamente por mor de discrepancias en relación coa propiedade dun piso no Concello de Barro.

Esta muller xa declarou este mércores nos xulgados de Cambados e sinalou aos investigadores que a xornada na que se produciron os feitos o seu marido estivo con ela durante toda a noite. Non descarta que se trate dunha denuncia falsa por parte da presunta vítima.

A presunta vítima leva un tempo recibindo ameazas tanto en persoa como vía telefónica, pero o seu ex marido sostén que non proceden del. Fontes consultadas indican, pola contra, que el é o principal sospeitoso das ameazas e, de feito, esta circunstancia previa foi un dos indicios que tamén o converteu en sospeitoso polo asalto desta semana. Tanto as forzas de seguridade cos servizos sociais municipais tiñan coñecemento de que xa antes deste último incidente a muller estaba atemorizada.