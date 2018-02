Sanxenxo convértese nun pobo rockeiro

Desfile de entroido de Sanxenxo © Concello de Sanxenxo Precarnaval de Sanxenxo © Asociación O Cubreiro

O vindeiro sábado día 3 de febreiro de 2017 Sanxenxo converterase nun pobo rockeiro.

Unha semana antes do entroido numerosos locais estarán ambientados este ano con estilo "rockeiro". Este "precarnaval" está organizado pola Asociación O Cubreiro e a concellería de cultura do Concello de Sanxenxo, que implicaron nesta iniciativa á hostalería local.

Tal e como di a canción en Sanxenxo tocarase un rock and roll na praza do pobo, debido a que haberá, ás 21:00 horas na praza de Pascual Veiga, un concerto co grupo Flip Corale y los Macabros.

A asociación O Cubreiro espera repetir o éxito de participación acadado o ano anterior.