Un detido en relación co asalto a unha casa en Cuntis no que a súa ex muller resultou ferida

A Garda Civil detivo este mércores un veciño de Pontevedra como presunto autor dun delito de violencia de xénero pola súa posible relación cun asalto á vivenda da súa ex muller en Cuntis a pasada madrugada.

Todo ocorreu nunha vivenda do lugar de Velay, na parroquia de San Mamede de Piñeiro de Cuntis, sobre as 2.30 horas da madrugada deste martes a este mércores. Na casa estaban nese momento dúas mulleres, a ex parella do detido e a súa filla, que conviven alí.

Segundo despréndese das investigacións realizadas ata o momento e do relato das dúas mulleres, un asaltante entrou na casa de madrugada coa cara tapada cun pasamontañas e luvas nas mans. Accedeu a través dunha xanela e, asustada polo asalto, a maior das mulleres saltou pola xanela.

Tras ese incidente, el fuxiu do lugar e a súa presunta vítima alertou ás Forzas de Seguridade, trasladándose ata a vivenda varias patrullas da Garda Civil. Nada máis chegar, a muller, que estaba moi alterada, indicou que ela mesma tirouse pola xanela para fuxir do asaltante e sufrira feridas nos nocellos.

A muller tivo que ser trasladada ao Hospital Montecelo de Pontevedra con lesións nos nocellos e posteriormente ingresada en leste mesmo centro sanitarios. Alí permaneceu escoltada pola Garda Civil durante toda a xornada, ata que, durante a tarde, produciuse a detención do seu ex marido.

Nun primeiro momento todo aparentaba ser un intento de roubo con violencia, pero as primeiras investigacións realizadas apuntan a que o asalto puido non ter esa finalidade.

O detido, de iniciais J. M. T. P. e actualmente veciño de Pontevedra, converteuse nun dos sospeitosos, entre outras circunstancias, porque existen antecedentes por incidentes previos de ameazas sobre a súa ex parella, á que ameazaría tanto persoalmente como vía telefónica por unha desavinza relacionada coa propiedade da vivenda de Cuntis na que se produciu o incidente.

Respecto diso, fontes municipais indicaron que os servizos sociais de Cuntis xa tiñan constancia de incidentes previos e de que a muller se sentía ameazada polo seu ex marido.

A Policía Xudicial da Garda Civil mantén aberta unha investigación para aclarar todo o ocorrido.