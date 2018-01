Maratón de xuízos por trapicheo de drogas na Audiencia de Pontevedra

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia informou dos sinalamentos de xuízos para a próxima semana na Audiencia Provincial de Pontevedra, onde as seccións segunda e cuarta vivirán o vindeiro martes día 30 un auténtico maratón con seis xuízos por tráfico de drogas previstos pola mañá.

Previsiblemente moitas das vistas non cheguen a celebrarse ao acordar as partes acordos de conformidade.

Nun dos casos o fiscal pide cinco anos de prisión para cada un dos tres acusados de venda de estupefacientes nunha chabola do poboado do Vao, en Poio, e outras dúas persoas sentarán no banco dos acusados por suposta venda de drogas na barriada dos Salgueiriños de Pontevedra. A Fiscalía pide catro anos de prisión para un deles e sete e medio para o outro.

O resto de casos, todos por delitos similares relacionados coa venda de droga ao menudeo, proceden dos xulgados de Vilagarcía, Tui e Lalín.