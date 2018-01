A Garda Civil detén aos presuntos autores dunha trintena de roubos no Salnés

Coche e obxectos no maleteiro © Guardia Civil

A Garda Civil detivo a dous veciños da comarca do Salnés como presuntos autores dos roubos que se produciron durante os últimos meses en establecementos de hostalería dos municipios do Grove e Sanxenxo.

As investigacións levadas a cabo conxuntamente por efectivos dos Postos da Garda Civil das dúas localidades culminaron este venres coa detención de G. G. L., de 32 anos, veciño de Sanxenxo e de R. F. B., de 36, veciño do Grove, aos que se lles acusa da comisión dunha trintena de roubos con forza nas cousas.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, as pescudas que viña realizando a Garda Civil no marco da denominada operación "Bombin- Gro" para poñer fin á secuencia de roubos que se estaban producindo nos establecementos de hostalería, fundamentalmente bares, restaurantes e cafeterías destes dous municipios, concluíron a madrugada do pasado venres cando o operativo de vixilancia localiza aos dous sospeitosos que se estaban investigando, pouco despois de cometer un roubo nun bar da parroquia de Padrenda, no termo municipal de Meaño.

Instantes despois do roubo, os sospeitosos, que circulaban nun BMW propiedade da noiva dun deles, desobedeceron o sinal de alto que lles deu unha patrulla á altura da rotonda de Ardia (San Martiño), dándose á fuga con dirección ao Grove, onde abandonaron o vehículo.

No interior do vehículo localizáronse as botellas de bebida e tabaco que subtraeran no bar, ademais dos útiles e ferramentas que viñan utilizando para a comisión dos roubos.

Despois de conseguir fuxir a pé por diversas rúas do centro urbano do Grove, chamaron infructuosamente por teléfono ao 112, informando dun roubo nun polígono industrial da zona para desviar a atención da patrulla de seguridade cidadá que estaba a custodiar o seu vehículo e así poder recuperalo.

Unha vez localizados e detidos as dúas persoas que se deron á fuga, durante a mañá do venres realizáronse senllos rexistros nos seus respectivos domicilios, onde se recuperaron efectos que foran subtraídos noutros establecementos.

En base aos resultados dos dous rexistros e ás probas indiciarias obtidas no marco da investigación, a Garda Civil atribúelles a estas dúas persoas a presunta comisión dun total de 27 roubos con forza nas cousas, a maior parte deles labores en restaurantes, bares e cafeterías da zona: 14 deles no Grove e os 13 restantes en distintas parroquias do municipio de Sanxenxo.

As dilixencias instruídas entregáronse no Xulgado de Instrución número 3 de Cambados, onde deberán comparecer os detidos cando sexan citados.