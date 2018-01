A nova Xunta do Colexio de Avogados toma posesión e catorce novos letrados reciben a súa toga

A nova Xunta do Colexio de Avogados toma posesión © Colexio de Avogados de Pontevedra Acto de xura dos novos letrados © Colexio de Avogados de Pontevedra

O Ilustre Colexio Provincial de Avogados de Pontevedra celebrou este venres, día 26 de xaneiro, a Xunta Xeral Ordinaria na que tomaron posesión dos seus cargos os membros elixidos tras as eleccións celebradas en decembro de 2017.

Os cargos ocúpanos María Teresa González Justo como Secretaria, José María Lozoya Pérez como Tesoureiro, Alberto Lastres Couto como Deputado 2º e José Carlos Palmou Cibeira como Deputado 5º.

Ademais, durante a tarde tivo lugar na mesma sede colexial a cerimonia solemne de Xura de novos letrados. O avogado J. Oriol Rusca Nadal, Exdecano do Ilustre Colexio da Avogacía de Barcelona e Ex vicepresidente do Consello Xeral da Avogacía Española, dirixiu unhas palabras de benvida aos novos letrados que prestaron xuramento e recibiron os seus togas xunto ás súas madriñas e padriños, avogados en exercicio cuxa misión é a de acompañar aos recentemente incorporados á Avogacía nesta cerimonia.

O xuramento, requirido polas leis, estivo presidido polo Decano do Colexio, Ramón Jáudenes López de Castro e a Xunta de Goberno, "para acreditar el afecto y la satisfacción con que el Colegio recibe un nuevo miembro y para imprimir en el colegiado la alta categoría de que queda investido y la nobleza y dignidad de la profesión que va a desempeñar"

Os letrados que realizaron a xura esta tarde son: Óscar Busto, Marta Iglesias, David Lago, Nuria Gómez, Laura Lameiro, Marta Galiano, Elsa Antonia, Julio Alén, Elisa Dios, Nuria Torres, Javier Nogueira, María Fuentes, Lourdes Durán e Inmaculada Parada.