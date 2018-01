O PSOE reclama seguridade na ponte colgante de Tenorio e no paso elevado da N-541

O grupo municipal do Partido Socialista no Concello de Cerdedo-Cotobade ven de presentar unha moción para o seu debate no pleno local na que reclama seguridade na ponte colgante de Tenorio.

Esta ponte colgante está situada a escasos 500 metros da praia fluvial de Calvelo e xuntos forman un entorno moi frecuentado polos veciños na época estival. Esta ponte une Calvelo e A Retorta e ten aproximadamente 30 metros.

Os socialistas sinalan que, a día de hoxe, a pasarela está formada por tablóns de madeira "que son totalmente resbaladizos e perigosos e entendemos que o Concello ten que buscar outra alternativa pola perigosidade que produce tal situación".

O PSOE recolle así as queixas veciñais por esta situación e pídelle ao Goberno local que estude as melloras precisas para que a pasarela da ponte colgante de Calvelo sexa segura a hora de camiñar pola mesma.

Polos mesmos motivos, tamén solicitarán que o Concello solicite o organismo competente o mantemento e arranxo do paso elevado sito na N-541 ao seu paso por Tenorio para que o tránsito sexa o máis seguro posible.