Marín creará unha Escola de Familias

A mesa de traballo contra a violencia de xénero de Marín realizará unha enquisa nos centros educativos do municipio para obter das familias os temas de interese para traballar dende o concello nunha medida que será implementada a corto plazo, unha Escola de Familias.

Os centros educativos serán os encargados de facilitar estas enquisas ás familias e así a Escola de Familias poderá traballar en accións que se demanden dende a cidadanía.

Esta iniciativa acordouse este venres na primeira reunión do ano da mesa de traballo, que se celebrou na Finca de Briz do Concello de Marín e incluía na orde do día o desenvolvemento do Plan de Colaboración Integral contra a Violencia de Xénero de Marín.

Os integrantes da mesa acordaron ampliar as tarefas de cada área, incluíndo novedades en relación ao marco lexislativo actual que mellora as competencias de cada eido para loitar contra a violencia de xénero e os recursos necesarios.

Ademais, deuse conta á Mesa da memoria anual do Punto de Intercambio Municipal de Marín, na que se sinala que o número total de persoas usuarias do servizo municipal é de 76, entre proxenitores, menores e persoas autorizadas nas entregas e recollidas.

A mesa de traballo contra a violencia de xénero leva funcionando desde o ano 2005 coa participación de membros da Unidade de Familia e Muller (UFAM) da Comisaría da Policía Nacional de Marín; representantes da Policía Local; a traballadora do centro de saúde; a xefa da Área de Violencia de Subdelegación do Goberno, Paz Pérez Asorey; técnicas municipais de Servizos Sociais e o CIM; a concelleira de Benestar Social, Marián Sanmartín; un representante dos abogados de Marín; e as técnicas do PIF municipal. Neste encontro, ademais, estiveron as orientadoras dos IES Chan do Monte e Mestre Landín.