Sanxenxo denuncia á Deputación por denegarlle unha subvención

O Goberno local de Sanxenxo decidiu interpoñer un recurso contencioso administrativo contra a Deputación de Pontevedra, por denegarlle unha subvención e co fin de que se esclareza cal é o motivo deste rexeitamento.

O pasado 24 de novembro, a Deputación comunicaba ao Concello de Sanxenxo a exclusión da convocatoria de "Subvención para investimentos en equipamentos e dotacións singulares na mellora do reequilibrio territorial dos servizos".

A Deputación sinala como motivo de exclusión do Centro Socio Cultural de Vilalonga porque "Segundo as bases reguladoras quedan excluídos como beneficiarios os concellos que orzamentasen un importe superior a 600.000 euros na execución de infraestruturas de mobilidade por medio de convenios específicos de execución, executados, aprobados ou formalizados dentro do presente mandato. De acordo co informe de mobilidade de 26/10/2017, consta convenio co Concello para a execución do 'Proxecto integral de mobilidade da Avenida Luis Rocafort' cun orzamento de 1.650.759,28euros"

Sanxenxo entende que este argumento non é certo en ningunha das dúas posibles interpretacións. A primeira delas, que faga referencia a que, no proxecto de reforma da Avenida Luís Rocafort, o Concello de Sanxenxo achegou unha cantidade superior a 600.000 euros. Asegura o Goberno local que a achega municipal foi de 495.749,68 euros.

Engaden que se a Deputación entende que a exclusión se xustifica por que a Administración provincial achegou máis de 600.000 euros no presente mandato para a reforma da devandita avenida, "tampouco é certo". Argumentan que no convenio asinado entre Sanxenxo e a Deputación detállase que as partidas coas que a institución provincial financia este proxecto corresponden aos orzamentos provinciais do ano 2014 e o ano 2015, sumando entre as dúas un total de 1.155.099 euros, pero en ningún caso foron orzados no presente mandato.

Lembrar que esta subvención foi solicitada para rematar a edificación dunha construción interrompida en 2008, na que xa se investiron preto de 200.000 euros. A parcela está situada en O Revel, e ten unha extensión de máis de 2.500 metros cadrados.

O orzamento de execución de obra ascende a 1.700.000 euros, e "o goberno dotará a Villalonga dun centro socio cultural local, con ou sen axuda da Deputación", sosteñen.