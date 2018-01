Unidade no goberno local do Poio: centro de saúde si, pero sen pechar os ambulatorios de Combarro e Raxó

O Concello de Poio non asinará ningún convenio coa Xunta de Galicia para a construción dun novo centro de saúde no municipio que supoña o peche dos actuais consultorios de Combarro e Raxó.

Así o sinalaron con contundencia este mércores en rolda de prensa o alcalde, Luciano Sobral, acompañado por catro concelleiros do grupo de goberno (Chelo Besada, Xosé Luís Martínez, Gregorio Agís e Xulio Barreiro) saíndo ao paso das acusacións do portavoz local do Partido Popular, Ángel Moldes.

"Nós estamos a favor da construción dun centro de saúde novo pero que non conleve o peche dos centros periféricos", explicou o rexedor.

Segundo os representantes do goberno local, no seu último encontro con responsables do Servizo Galego de Saúde (Sergas) incluíuse por primeira vez nun borrador de convenio a cláusula que contempla o peche dos centros periféricos, e "ese é o motivo de non asinar", sinalou Gregorio Agís.

Os concelleiros explicaron á súa vez que na única negociación aberta, a respectiva á cesión dos terreos nos que situar o novo centro sanitario posto que a súa construción depende exclusivamente da Xunta de Galicia, o Concello de Poio ofreceu ata tres posibilidades, dos que nunha delas sería necesario acometer unha expropiación mentres que as outras dúas serían compras directas fixadas cos propietarios en 350.000 e 400.000 euros respectivamente.

Chegados a este punto, desde Poio solicitarán unha "entrevista urxente" co xerente da área hospitalaria Pontevedra-Salnés co obxectivo de coñecer o estado do proxecto, tendo en conta que foi o propio Sergas o que descartou ampliar Anafáns ao entender que sería insuficiente para absorber a demanda de atención sanitaria no municipio.

"Poio non ten que ser un municipio discriminado", completou a tenente de alcalde, Chelo Besada, aludindo á lei sanitaria que establece a necesidade de contar cun centro de saúde nos municipios con máis de 14.000 habitantes, algo que neste caso cúmprese con folgura.