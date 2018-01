A visibilización do papel da muller no deporte centrará os actos do 8 de marzo en Marín

O próximo 8 de marzo, Día Internacional da Muller, todos os actos conmemorativos organizados en Marín terán como eixo principal a visibilización do papel da muller no deporte.

Así se acordou este martes durante a reunión ordinaria do Consello Municipal da Muller, que convocou a concelleira de Benestar Social, Marián Sanmartín, e contou coa participación de vogais de cada un dos partidos políticos con representación no Concello, do sindicato CIG, persoal técnico do CIM e Servizos Sociais e diferentes asociacións veciñais e de mulleres.

O Consello da Muller acordou que a programación deste ano 2018 incluirá unha exposición pública sobre a muller no deporte ao longo da historia e traballarase cos centros educativos e a poboación en xeral a importancia da non discriminación por razón de xénero neste eido.

Ademais, acordouse que o manifesto institucional deste ano polo 8 de marzo incluirá datos da realidade laboral das mulleres de Marín e temas de importancia sobre a continuidade da brecha salarial, o teito de cristal, os estereotipos que se trasladan ao mundo laboral sobre as mulleres, o acoso laboral e a situación da muller no ámbito deportivo.

A reunión también avanzou no III Plan Estratéxico de Igualdade entre mulleres e homes do Concello de Marín e acordouse que se creará unha guía básica de recomendacións para a abordaxe da violencia machista no ámbito veciñal a modo de protocolo de actuación.

O consello tamén abordou unha iniciativa de carácter sexista e discriminatorio para a muller dun establecemento de Marín, da que se tiña coñecemento a través de queixas de persoas particulares. O Consello Municipal da Muller e o Concello acordaron que calquera publicidade que transmita imaxes ou contidos sexistas ou estereotipados sobre as mulleres será rexeitada rotundamente.